На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф рассказал о заразительном свойстве мирных сделок

Уиткофф: заключение мирных соглашений становится заразительным
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что заключение мирных соглашений обладает «заразительным» эффектом. Об этом он заявил в эфире передачи «60 Minutes» на телеканал CBS.

«Мирные сделки сейчас заразительны <...> Люди хотят их заключать», — сказал он.

По словам дипломата, параллельно работе над урегулированием конфликта на Украине его команда рассчитывает на заключение мирного соглашения между Алжиром и Марокко. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает «найти долгосрочное дипломатическое решение с Ираном».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир.

9 октября американский лидер заявил, что рассчитывает на то, что восьмым конфликтом, который он сможет решить, будет конфликт на Украине.

Ранее Уиткофф ответил на слухи об уходе из политики.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами