На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что следующим конфликтом, который он решит, будет украинский

Трамп: мы урегулировали семь конфликтов, восьмым будет конфликт на Украине
true
true
true

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что восьмым конфликтом, который он сможет решить, будет конфликт на Украине. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Это номер восемь. Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдет», — отметил он.

9 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Штатов. Помимо этого украинский лидер утверждал, что Украина выдвинет американского президента на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня.

На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Зеленский своими заявлениями о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира пытается мухлевать с ним.

Ранее Захарова заявила, что у Зеленского «передоз».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами