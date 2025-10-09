Трамп заявил, что следующим конфликтом, который он решит, будет украинский

Трамп: мы урегулировали семь конфликтов, восьмым будет конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что восьмым конфликтом, который он сможет решить, будет конфликт на Украине. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Это номер восемь. Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдет», — отметил он.

9 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Штатов. Помимо этого украинский лидер утверждал, что Украина выдвинет американского президента на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня.

На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Зеленский своими заявлениями о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира пытается мухлевать с ним.

Ранее Захарова заявила, что у Зеленского «передоз».