Уиткофф ответил на слухи об уходе из политики

Уиткофф заявил, что не собирается уходить из администрации Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал фейком сообщение издания Middle East Eye относительно его ухода из администрации главы государства. Об этом он написал в соцсети X.

«Этот материал - на 100% фейковые новости», — подчеркнул он.

По словам Уиткоффа, материал в издании Middle East Eye должны убрать немедленно.

Британский портал The Middle East Eye сообщал, что Уиткофф может покинуть администрацию американского лидера Дональда Трампа, чтобы «сосредоточиться на своем бизнесе» после «изнурительного графика» работы дипломатом.

При этом американист Рафаэль Ордуханян, комментируя слухи об уходе Уиткоффа, заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа происходят кадровые перестановки, которые могут привести к отказу от курса на восстановление отношений с Россией.

Ранее в Госдуме оценили слова Сикорского о готовности Киева воевать в течение трех лет.