На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф ответил на слухи об уходе из политики

Уиткофф заявил, что не собирается уходить из администрации Трампа
true
true
true
close
LUDOVIC MARIN/Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал фейком сообщение издания Middle East Eye относительно его ухода из администрации главы государства. Об этом он написал в соцсети X.

«Этот материал - на 100% фейковые новости», — подчеркнул он.

По словам Уиткоффа, материал в издании Middle East Eye должны убрать немедленно.

Британский портал The Middle East Eye сообщал, что Уиткофф может покинуть администрацию американского лидера Дональда Трампа, чтобы «сосредоточиться на своем бизнесе» после «изнурительного графика» работы дипломатом.

При этом американист Рафаэль Ордуханян, комментируя слухи об уходе Уиткоффа, заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа происходят кадровые перестановки, которые могут привести к отказу от курса на восстановление отношений с Россией.

Ранее в Госдуме оценили слова Сикорского о готовности Киева воевать в течение трех лет.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами