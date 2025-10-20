На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту в Будапеште

Песков: подготовка к саммиту в Будапеште пока не начата в полном объеме
Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что подготовка к саммиту в Будапеште пока не начата в полном объеме.

Таким образом он ответил на просьбу журналиста сравнить два мероприятия — саммит на Аляске, прошедший два месяца назад, и будущий саммит в Будапеште.

«Пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита [в Будапште]. Все выполняют те поручения, которые дали президенты (РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. — «Газета.Ru»), но полномасштабная ... командная подготовка пока не начата. <...> Все эти вопросы пока преждевременны», — ответил Песков.

Также в ходе брифинга Песков заявил, что предстоящий саммит в Будапеште Москва рассматривает как возможность продвинуться в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине и одновременно укрепить двусторонние отношения с США.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии создан оргкомитет.

По словам Трампа, американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров и сообщил, что Рубио и Сергей Лавров в ближайшие дни постараются согласовать оставшиеся вопросы. Российская сторона также подтвердила начало организационных мероприятий.

Ранее военный эксперт назвал самый безопасный маршрут для перелета Путина в Венгрию.

