Песков назвал ключевую цель саммита в Будапеште

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящий саммит в Будапеште Москва рассматривает как возможность продвинуться в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине и одновременно укрепить двусторонние отношения с США.

«Мы продолжаем наше общение в данном случае с американцами по теме украинского урегулирования. Ведется серьезная работа», — добавил Песков.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии создан оргкомитет.

По словам Трампа, американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров и сообщил, что Рубио и Сергей Лавров в ближайшие дни постараются согласовать оставшиеся вопросы. Российская сторона также подтвердила начало организационных мероприятий.

Предыдущие переговоры президентов состоялись в августе на Аляске и были посвящены поиску путей прекращения конфликта на Украине, однако тогда заметного прогресса достичь не удалось.

Ранее военный эксперт назвал самый безопасный маршрут для перелета Путина в Венгрию.