Военный эксперт назвал самый безопасный маршрут для перелета Путина в Венгрию

Самым безопасным маршрутом для российского президента Владимира Путина в Венгрию на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом станет вариант с перелетом через Каспий. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Сначала такой маршрут идет в сторону Урала, потом вниз, соответственно, там, где Каспий, оттуда на Турцию, и через Турцию уже в Европу», — сказал он, отметив, что это сложный и дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, «в более-менее нормальных отношениях» с РФ. Речь идет о Сербии, Черногории и Словении.

Вариант с перелетом через Черное море в Турцию Кнутов считает рискованным из-за близости Украины. По его мнению, маршрут будет проще при договоренностях с США.

До этого портал AirLive, ссылаясь на МИД Турции, писал, что F-16 ВВС Турции будут сопровождать Борт №1 совместно с российскими Су во время пролета над Черным морем.

Ранее в МИД рассказали о глубокой работе по подготовке встречи Путина и Трампа.