На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о подтверждении поставок Tomahawk со стороны США

Песков: Россия в вопросе поставок Tomahawk ориентируется на заявления США
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская сторона слышит, слушает и ориентируется на заявления со стороны Соединенных Штатов в вопросе возможных поставок ракет Tomahawk на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, получала ли РФ от США подтверждение, что они не будут поставлять украинской стороне ракеты Tomahawk.

«Не может быть каких-то уведомлений, мы слышим и слушаем заявления — так и ориентируемся», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас проводятся рабочие контакты на экспертном уровне, где стороны могут обмениваться позициями по различным вопросам.

19 октября Трамп заявил, что США не могут отдать все свои вооружения Украине. По его словам, украинская сторона интересовалась возможностью получения ракет Tomahawk. Трамп добавил, что он еще рассматривает этот вопрос.

Как отмечается в материале Financial Times, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву — президент США надеется положить конец конфликту без Tomahwk.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами