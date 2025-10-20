В Кремле ответили на вопрос о подтверждении поставок Tomahawk со стороны США

Российская сторона слышит, слушает и ориентируется на заявления со стороны Соединенных Штатов в вопросе возможных поставок ракет Tomahawk на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, получала ли РФ от США подтверждение, что они не будут поставлять украинской стороне ракеты Tomahawk.

«Не может быть каких-то уведомлений, мы слышим и слушаем заявления — так и ориентируемся», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас проводятся рабочие контакты на экспертном уровне, где стороны могут обмениваться позициями по различным вопросам.

19 октября Трамп заявил, что США не могут отдать все свои вооружения Украине. По его словам, украинская сторона интересовалась возможностью получения ракет Tomahawk. Трамп добавил, что он еще рассматривает этот вопрос.

Как отмечается в материале Financial Times, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву — президент США надеется положить конец конфликту без Tomahwk.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить.