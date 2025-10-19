На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить

FT: Трамп заявил, что Зеленский должен принять условия Путина или его уничтожат
true
true
true
close
Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на мирное соглашение на условиях российского лидера Владимира Путина, иначе он будет уничтожен, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, закрытая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме, которая состоялась 17 октября, прошла на повышенных тонах, и лидер Штатов заявил украинскому коллеге, что тот проигрывает в конфликте с РФ, и поэтому должен пойти на заключение мирного договора на условиях президента России Владимира Путина.

«Если [Путин] захочет, он тебя уничтожит», — якобы пригрозил Трамп.

Источники также утверждают, что в ходе встречи президент США окончательно отказался от продажи Киеву крылатых ракет Tomahawk, а также в определенный момент даже отшвырнул в сторону карты с боевой обстановкой в зоне СВО, которые привезла в Вашингтон украинская делегация.

Встреча Трампа с Зеленским 17 октября стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште.

На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву. В итоге Вашингтон пока решил не передавать Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами