Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить

FT: Трамп заявил, что Зеленский должен принять условия Путина или его уничтожат

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на мирное соглашение на условиях российского лидера Владимира Путина, иначе он будет уничтожен, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, закрытая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме, которая состоялась 17 октября, прошла на повышенных тонах, и лидер Штатов заявил украинскому коллеге, что тот проигрывает в конфликте с РФ, и поэтому должен пойти на заключение мирного договора на условиях президента России Владимира Путина.

«Если [Путин] захочет, он тебя уничтожит», — якобы пригрозил Трамп.

Источники также утверждают, что в ходе встречи президент США окончательно отказался от продажи Киеву крылатых ракет Tomahawk, а также в определенный момент даже отшвырнул в сторону карты с боевой обстановкой в зоне СВО, которые привезла в Вашингтон украинская делегация.

Встреча Трампа с Зеленским 17 октября стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште.

На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву. В итоге Вашингтон пока решил не передавать Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР.