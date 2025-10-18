Зеленский хочет продолжить уговаривать Трампа передать ракеты Tomahawk

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи ракет Tomahawk Киеву. Об этом пишет газета Financial Times.

«Зеленский заявил, что разговор с Трампом о поставках ракет Tomahawk Украине продолжится, несмотря на отсутствие договоренности в пятницу», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву. Президент США надеется положить конец конфликту без Tomahwk, пишет FT.

По данным источников портала Axios, глава Белого дома в ходе встречи обозначил, что в приоритете у Вашингтона сейчас стоит дипломатия, а поставки ракет станут для нее препятствием.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором».