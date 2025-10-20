Зеленский сообщил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Зеленский заявил, что не согласился с идеей выхода ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что на встрече в Вашингтоне представители команды президента США Дональда Трампа требовали от украинской стороны отказаться от Донбасса. Его слова передает украинское издание «Телеграф».

В материале говорится, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил Зеленскому, что эти территории входят в состав России согласно ее конституции. При этом украинский лидер не согласился с необходимостью отдать территории.

Зеленский также рассказал, что представители команды Трампа обеспокоены тем, что Украина может использовать паузу в военных действиях для подготовки к наступлению.

До этого газета Financial Times сообщила, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: Трамп, пишет FT, настаивая на передаче Москве всего Донбасса. Источники FT также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.