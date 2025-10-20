Путин освободил с должности главу управления по зарубежным связям

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу упраздненного управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами при администрации президента Игоря Маслова. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника управления», — говорится в сообщении.

29 августа Путин объединил два управления своей администрации в управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Президентом были упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному партнерству. Главе администрации президента Антону Вайно было поручено в течение трех месяцев представить главе государства проект положения о новом управлении.

До этого сообщалось, что в администрации президента (АП) РФ может появиться новое управление, которое будет отвечать за работу с государствами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами глобального Юга.

