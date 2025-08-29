Путин изменил структуру своей администрации

Президент России Владимир Путин объединил два управления своей администрации в управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ Путина был размещен на сайте опубликования правовых актов.

Упразднены Путиным были управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному партнерству. Главе администрации президента Антону Вайно было поручено в течение трех месяцев представить главе государства проект положения о новом управлении.

До этого сообщалось, что в администрации президента (АП) Российской Федерации может появиться новое управление, которое будет отвечать за работу с государствами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами глобального Юга.

Предполагается, что новое подразделение АП в первую очередь будет заниматься «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами и продвижением «мягкой силы». Кроме того, оно будет оказывать ряду стран содействие в вопросах государственного строительства.

Ранее в Кремле рассказали об участии президентской администрации в борьбе с инфляцией.