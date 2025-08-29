На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин изменил структуру своей администрации

Путин объединил два управления своей администрации
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин объединил два управления своей администрации в управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ Путина был размещен на сайте опубликования правовых актов.

Упразднены Путиным были управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному партнерству. Главе администрации президента Антону Вайно было поручено в течение трех месяцев представить главе государства проект положения о новом управлении.

До этого сообщалось, что в администрации президента (АП) Российской Федерации может появиться новое управление, которое будет отвечать за работу с государствами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами глобального Юга.

Предполагается, что новое подразделение АП в первую очередь будет заниматься «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами и продвижением «мягкой силы». Кроме того, оно будет оказывать ряду стран содействие в вопросах государственного строительства.

Ранее в Кремле рассказали об участии президентской администрации в борьбе с инфляцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами