В администрации президента РФ может появиться новое управление

«Ведомости»: в АП могут создать управление по странам ближнего зарубежья

В администрации президента (АП) Российской Федерации может появиться новое управление, которое будет отвечать за работу с государствами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами глобального Юга. Об этом, ссылаясь на несколько информированных источников, сообщает газета «Ведомости».

Предполагается, что новое подразделение АП в первую очередь будет заниматься «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами и продвижением «мягкой силы». Кроме того, оно будет оказывать ряду стран содействие в вопросах государственного строительства.

Новое управление должен возглавить человек, имеющий опыт работы в том числе со сложными государственными проектами. Конкретная кандидатура пока неизвестна, однако управление перейдет под кураторство получившего дополнительные внешнеполитические полномочия первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко.

6 июля спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о возрастающей роли стран глобального Юга на фоне саммита БРИКС.

Ранее Путин оценил отношения России и Азии.