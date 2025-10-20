В Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа в Венгрии

Sabah: возможная встреча Путина и Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Sabah Неби Миш.

По мнению Миша, вероятная встреча Путина и Трампа будет свидетельствовать о том, что полная изоляция РФ невозможна. Кроме того, возможный визит Путина в Будапешт продемонстрирует отказ от выполнения решения Международного уголовного суда и игнорирование запрета на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС.

«Трамп обсудил (по телефону с Путиным. — «Газета.Ru») возможность установления торговых отношений с США после завершения войны между Россией и Украиной. На встрече Зеленского и Трампа в США требования Украины удовлетворены не были. Трамп считает, что вновь смог убедить Путина вернуться к переговорному процессу», — поделился автор.

Он уточнил, что поставка ракет Tomahawk Украине может сорвать переговорный процесс.

20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры Путина и Трампа в Будапеште будут иметь экзистенциальное значение для страны.

По его словам, встреча лидеров двух стран сделает хлеб дешевле, так как это может приблизить Европу к завершению конфликта, который привел к повышению цен на энергоресурсы и вследствие этого всего остального.

Ранее Трамп предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта.