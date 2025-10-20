На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа в Венгрии

Sabah: возможная встреча Путина и Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Sabah Неби Миш.

По мнению Миша, вероятная встреча Путина и Трампа будет свидетельствовать о том, что полная изоляция РФ невозможна. Кроме того, возможный визит Путина в Будапешт продемонстрирует отказ от выполнения решения Международного уголовного суда и игнорирование запрета на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС.

«Трамп обсудил (по телефону с Путиным. — «Газета.Ru») возможность установления торговых отношений с США после завершения войны между Россией и Украиной. На встрече Зеленского и Трампа в США требования Украины удовлетворены не были. Трамп считает, что вновь смог убедить Путина вернуться к переговорному процессу», — поделился автор.

Он уточнил, что поставка ракет Tomahawk Украине может сорвать переговорный процесс.

20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры Путина и Трампа в Будапеште будут иметь экзистенциальное значение для страны.

По его словам, встреча лидеров двух стран сделает хлеб дешевле, так как это может приблизить Европу к завершению конфликта, который привел к повышению цен на энергоресурсы и вследствие этого всего остального.

Ранее Трамп предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами