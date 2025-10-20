Трамп предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

Трамп предложил Москве и Киеву остановиться и договориться позже

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. Его слова передает Reuters.

По данным агентства, Трамп подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского отдать часть территории России во время напряженной встречи в пятницу, которая оставила украинскую делегацию разочарованной.

После встречи с Зеленским американский лидер публично призвал к прекращению огня на существующих линиях фронта, и эту позицию украинский президент затем поддержал в комментариях журналистам.

Источник агентства сообщил, что президент США выступил с этим предложением после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит Москве никакие территории.

«Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех рубежах, на которых они находятся, на линии фронта. Оставьте все как есть прямо сейчас. Они могут... договориться о чем-нибудь позже», — сказал он.

До этого Трамп опроверг информацию, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа требовал от Зеленского пойти на уступки Путину.