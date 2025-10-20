На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил, что успех саммита в Венгрии имеет важное значение для экономики

Орбан: встреча Путина и Трампа имеет для Венгрии экзистенциальное значение
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будут иметь экзистенциальное значение для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По его словам, встреча лидеров двух стран сделает хлеб дешевле, так как это может приблизить Европу к завершению конфликта, который привел к повышению цен на энергоресурсы и вследствие этого всего остального.

«Если нам удастся положить конец войне, все это закончится. Наконец-то венгерская экономика может дышать и мы можем вернуться к довоенному росту. Все заработают больше и даже хлеб подешевеет. Поэтому Венгрия имеет фундаментальный экзистенциальный интерес к успеху мирного саммита в Будапеште», — написал Орбан.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты ведут глубокую и серьезную работу по подготовке встречи президентов России и США.

Ранее Трамп предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта.

