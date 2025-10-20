На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали, на что ориентируется Россия в мирном урегулировании по Украине

Захарова: России нужна фундаментальная развязка конфликта на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Развязка конфликта на Украине должна носить фундаментальный характер и гарантировать мир. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва указывает на первопричины конфликта не для его затягивания, а чтобы добиться фундаментальной и долгосрочной развязки, гарантирующей мир.

«Такой путь, и об этом говорил президент нашей страны [Владимир Путин] и министр иностранных дел [Сергей Лавров], российское руководство в целом, нами заявлен, и мы на него и ориентируемся», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Россия на протяжении «всех этих лет» идет путем, основанном на стремлении к мирному урегулированию. В качестве примера она привела минские договоренности, которые были «кропотливой работой по предложению различных реально действующих формул, сценариев, возможностей».

До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия считала и продолжает считать братским народ Украины. Он отметил, что русский и украинский народы имеют одни корни. По словам российского лидера, «все происходящее» для РФ является «трагедией и тяжелой болью».

Ранее западный аналитик рассказал, как может выглядеть победа России на Украине.

