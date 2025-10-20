На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили, что Зеленский находится «на приводном ремне» у Брюсселя

Захарова: Зеленский находится на приводном ремне у Брюсселя
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский находится «на приводном ремне» у Брюсселя. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом звонил лидерам Евросоюза, чтобы «отчитаться».

«Он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции», — сказала дипломат.

По ее словам, это делается лишь для того, чтобы «замаскировать эту самую эскалацию».

17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Лидер Соединенных Штатов заявил, что вряд ли передаст Украине ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Украинский президент сразу после встречи с главой США созвонился с лидерами ЕС.

Ранее в Европе поставили Зеленского перед выбором после его встречи с Трампом.

