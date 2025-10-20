На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат европарламента пообещала «переломать ноги» Зеленскому

Депутат европарламента Шошоакэ пообещала «переломать ноги» Зеленскому
true
true
true
close
Vadim Ghirda/AP

Депутат европарамента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский «осмелится» появиться в парламенте ее страны, то она «переломает ему ноги». Публикация появилась на ee странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если он осмелится прийти в мой [румынский] парламент, я переломаю ему ноги! Не смей произносить речь в моем парламенте», — заявила Шошоакэ.

Политик также обвинила Украину в притеснении прав румын, находящихся в этой стране. По ее словам, им не разрешается говорить на родном языке и «не разрешается молиться, запрещено православие».

В 2023 году парламент Румынии отменил выступление Владимира Зеленского после его прибытия в страну. Позднее он заявил, что не планировал выступать перед парламентом. Тогда же Диана Шошоакэ обвинила Зеленского в нацизме, добавив, что ему нечего делать в ее стране.

Ранее британская газета опубликовала карикатуру с Зеленским после визита в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами