Депутат европарамента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский «осмелится» появиться в парламенте ее страны, то она «переломает ему ноги». Публикация появилась на ee странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если он осмелится прийти в мой [румынский] парламент, я переломаю ему ноги! Не смей произносить речь в моем парламенте», — заявила Шошоакэ.

Политик также обвинила Украину в притеснении прав румын, находящихся в этой стране. По ее словам, им не разрешается говорить на родном языке и «не разрешается молиться, запрещено православие».

В 2023 году парламент Румынии отменил выступление Владимира Зеленского после его прибытия в страну. Позднее он заявил, что не планировал выступать перед парламентом. Тогда же Диана Шошоакэ обвинила Зеленского в нацизме, добавив, что ему нечего делать в ее стране.

