В Румынии отменили выступление Зеленского в парламенте

Парламент Румынии отменил выступление Зеленского, который прибыл в Бухарест и собирался выступить перед румынскими депутатами. Об этом сообщает G4Media.

«Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Румынию на следующей неделе (9-15 октября). Отмечается, что это будет первая поездка для политика в страну с момента начала российской военной спецоперации.

Также известно, что после поездки Зеленского может состояться ответный визит представителей румынского правительства в Киев. Телеканал подчеркивает, что в Бухаресте желают установить «как можно больше точек сотрудничества» с Украиной. При этом конкретная дата приезда Зеленского в Румынию не раскрывается в целях безопасности.

Ранее в России высмеяли визит Зеленского в США и Канаду.