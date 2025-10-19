На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британская газета опубликовала карикатуру с Зеленским после визита в США

Газета The Telegraph опубликовала карикатуру с Зеленским по мотивам визита в США
The Telegraph

Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру с президентом Украины Владимиром Зеленским по мотивам его неудачного визита в США.

Рисунок обыгрывает ежедневные вечерние обращения главы государства. На нем Зеленский обращается к гражданам сидя в белой футболке с надписью на английском языке.

«Я поехал в Вашингтон, и все, что я получил, - эту паршивую футболку», — написано на одежде.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне в эту пятницу стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист высмеял реакцию Зеленского на вопрос о тоннеле из России в США.

