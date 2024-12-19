Путин рассказал, что новые регионы РФ близки к самообеспечению

Новые регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии.

По словам главы государства, возрождение новых регионов, в частности Донецкой и Луганской народных республик, идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности.

«Налоговая база хорошая, возрождение идет быстро. Регионы выходят на самообеспечение», — сказал российский лидер.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Часть территорий регионов находится под контролем Вооруженных сил Украины.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.