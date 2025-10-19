На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия выступит против военных поставок Киеву и запрета на российские энергоносители

Сийярто выступит на встречах ЕС против продолжения военной помощи Украине
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия намерена заблокировать планы Евросоюза по увеличению военной помощи Украине и введению запрета на поставки энергоносителей из России. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге.

В своем обращении в соцсети глава венгерского МИД отметил сложность предстоящих переговоров:

«Завтра будет непростой день: Совет ЕС по иностранным делам и Энергетический совет одновременно проведут заседания в Люксембурге. Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, а в Энергетическом совете - подорвать безопасность нашего энергоснабжения», — написал Сийярто.

На заседаниях в Люксембурге министры стран ЕС планируют обсудить новые военные поставки Украине, дополнительные санкции против России, а также предложенный Еврокомиссией план полного отказа от российской нефти и газа с 2028 года.

16 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение трех лет украинского конфликта потратил на помощь Киеву около €180 млрд.

Ранее в Европе захотели обратить €25 млрд российских активов в кредит Украине.

