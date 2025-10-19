Победивший на выборах «чешский Трамп» ушел в отпуск вместо формирования кабмина

Novinky.cz: победивший на выборах Бабиш вместо диалога по кабмину ушел в отпуск

Глава победившего на выборах в чешский парламент движения «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш ушел в отпуск на неделю вместо того, чтобы участвовать в диалоге по формированию будущего кабинета министров. Об этом сообщает издание Novinky.cz.

«На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — заявил политик, который изначально хотел сформировать правительство в течение недели после выборов, но в итоге перенес это событие на декабрь.

Пока Бабиш будет в отпуске, переговорами будут заниматься его заместители Алена Шиллерова и Карел Гавличек.

Возглавляемое Бабишем движение победило на выборах 4 октября. Сам он стал главным кандидатом в премьер-министры.

Политика часто называют «чешским Трампом» и сравнивают с президентом США. А сам он считает американского лидера своим другом. Бабиш также выступает за более пристальное внимание к внутренней политике и отход от безоговорочного финансирования Украины.

