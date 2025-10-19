На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Победивший на выборах «чешский Трамп» ушел в отпуск вместо формирования кабмина

Novinky.cz: победивший на выборах Бабиш вместо диалога по кабмину ушел в отпуск
true
true
true
close
David W Cerny/Reuters

Глава победившего на выборах в чешский парламент движения «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш ушел в отпуск на неделю вместо того, чтобы участвовать в диалоге по формированию будущего кабинета министров. Об этом сообщает издание Novinky.cz.

«На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — заявил политик, который изначально хотел сформировать правительство в течение недели после выборов, но в итоге перенес это событие на декабрь.

Пока Бабиш будет в отпуске, переговорами будут заниматься его заместители Алена Шиллерова и Карел Гавличек.

Возглавляемое Бабишем движение победило на выборах 4 октября. Сам он стал главным кандидатом в премьер-министры.

Политика часто называют «чешским Трампом» и сравнивают с президентом США. А сам он считает американского лидера своим другом. Бабиш также выступает за более пристальное внимание к внутренней политике и отход от безоговорочного финансирования Украины.

Ранее Чехия увеличила поставки пива в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами