На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чехия увеличила поставки пива в РФ

Чехия в августе 2025 года увеличила поставки пива в РФ на 10%
true
true
true
close
Maryam Majd/Reuters

Чехия в августе 2025 года увеличила поставки пива в РФ на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Стоимость поставок составила €2,2 млн, это максимальный объем поставок чешского пива в РФ в 2025 году. При этом по размеру экспорта пива в Россию Чехия занимает первое место среди стран ЕС уже несколько месяцев подряд. На втором месте находится Германия, которая за месяц сократила экспорт с €1,7 млн евро до €916,4 тыс, то есть почти в два раза. Продажи польского пива снизились на 3% и составили €583,3 тыс. При этом Литва нарастила поставки в полтора раза — до €846,6 тыс.

За август 2025 года Россия закупила у Евросоюза пива на €8,2 млн.

В апреле 2025 года Чехия стала главным поставщиком пива в РФ среди стран ЕС. В ноябре 2024 года РФ начала сокращать импорт пива из ЕС. С января пошлины на импорт пива из недружественных стран были увеличены с €0,1 до €1 за литр. СК февралю 2025 года года данный показатель уменьшился до €4,6 млн в денежном выражении, при этом в последний раз меньше было в начале 2016 года.

Ранее сценарист «Ведьмака» заявил, что игра задумывалась для прохождения с пивом в руке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами