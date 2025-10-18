Чехия увеличила поставки пива в РФ

Чехия в августе 2025 года увеличила поставки пива в РФ на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Стоимость поставок составила €2,2 млн, это максимальный объем поставок чешского пива в РФ в 2025 году. При этом по размеру экспорта пива в Россию Чехия занимает первое место среди стран ЕС уже несколько месяцев подряд. На втором месте находится Германия, которая за месяц сократила экспорт с €1,7 млн евро до €916,4 тыс, то есть почти в два раза. Продажи польского пива снизились на 3% и составили €583,3 тыс. При этом Литва нарастила поставки в полтора раза — до €846,6 тыс.

За август 2025 года Россия закупила у Евросоюза пива на €8,2 млн.

В апреле 2025 года Чехия стала главным поставщиком пива в РФ среди стран ЕС. В ноябре 2024 года РФ начала сокращать импорт пива из ЕС. С января пошлины на импорт пива из недружественных стран были увеличены с €0,1 до €1 за литр. СК февралю 2025 года года данный показатель уменьшился до €4,6 млн в денежном выражении, при этом в последний раз меньше было в начале 2016 года.

