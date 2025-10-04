Премьер Чехии поздравил оппозиционное движение ANO с победой на выборах

Премьер Чехии Фиала поздравил ANO и его лидера Бабиша с победой на выборах

Премьер Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO и его лидера, бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента», — заявил он.

Местный портал Seznam сообщил, что политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует после подсчета около 90% голосов на парламентских выборах в Чехии. Оппозиционная политическая сила на данный момент получает 36,07% голосов. На втором месте расположилась правящая коалиция «Вместе» с 22,19%. Третьими в списке числятся их союзники из STAN с 10,91%.

До этого британская газета The Guardian писала, ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии предъявили обвинение мужчине, напавшему на Бабиша.