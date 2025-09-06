Михалков назвал «Оскар» «премией обкома»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Михалков: «Оскар» превратился в премию обкома
Chris Pizzello/AP

Сегодня американский кинематограф и «Оскар» превратились в «премию обкома». Об этом заявил режиссер Никита Михалков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости.

«На сегодняшний день американское кино и «Оскар» превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома. Меня могут упрекнуть: а как же, вот вы получили премию. Дело в том, что тогда все-таки еще оценивалось кино, а не идеология в чистом виде. На сегодняшний день это исчезло в общем», — сказал режиссер.

Михалков добавил, что кинематограф благодаря шаблонам, выверенным типажам и ситуациям стал «чистым продуктом бизнеса». По его словам, ничего большего отрасль из себя больше не представляет.

В июле Михалков заявил, что российский фильм может получить «Оскар» только за унижение страны, поэтому России не стоит выдвигать свои фильмы на получение этой кинопремии. При этом он предположил, что его фильм «Утомленные солнцем» получил премию в те времена, когда жюри оценивало кинокартины как художественное произведение, а не политическое высказывание.

