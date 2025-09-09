Факт, что РФ одержит победу в украинском конфликте, очевиден, а помощь западных стран приводит лишь к росту потерь в рядах ВСУ, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Это настолько очевидно, насколько только могут быть очевидны события: Россия победит, рано или поздно. <...> Россия имеет решающее и неоспоримое преимущество. <…> Украина проиграла», — отметил офицер.

По его мнению, поддержка Запада, увеличивающая цену поражения Киева, является безнравственной.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Киева в конфликте будет заключаться в том, чтобы территория страны не перешла под полный контроль России. По его словам, для президента РФ Владимира Путина победа — это «полная оккупация» Украины. Зеленский утверждает, что пока этого не произошло, победа остается на стороне Украины.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович высмеял слова Зеленского, заметив, что «территория уменьшается», людей «все меньше и меньше», а Украина «все побеждает и побеждает».

Ранее украинский офицер сравнил Зеленского с Маннергеймом.