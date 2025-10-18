На Украине подвели неутешительные итоги встречи Зеленского с Трампом

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 17 октября сломал стратегию Киева по втягиванию Штатов в конфликт с Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться. Это ломает стратегию украинских властей и западной «партии войны», которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон вернется на «тропу войны» с РФ», — говорится в сообщении.

Зеленский, как пишет «Страна», не смог добиться одной из главных целей визита – передачи ракет Tomahawk Украине. В целом, считает издание, украинский лидер хотел добиться трех пунктов своим визитом в США: усиления давления на Москву, продолжения военной помощи Киеву и передачи ракет Tomahawk.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о начале конца Зеленского из-за изменения позиции Трампа по Tomahawk.