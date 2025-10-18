В США обратили внимание на жесткость Трампа на встрече с Зеленским

Переговоры президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме получилась непростой, американский лидер был жестким. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Один из источников заявил, что встреча «была непростой», а другой и вовсе сказал, что «она прошла плохо», — говорится в материале.

По данным портала, в ходе встречи, которая местами была «довольно эмоциональной», глава Белого дома сделал несколько «резких заявлений». Сообщается, что Трамп настаивал на дипломатическом решении российско-украинского конфликта, в частности, речь шла о заморозке линий фронт.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал обе стороны конфликта на Украине объявить себя победителями.