Сийярто и Сикорский поспорили из-за «Северных потоков»

Главы МИД Сийрято и Сикорский вступили в перепалку из-за «Северных потоков»
Global Look Press

Решение польского суда освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток» с отказом экстрадировать его в Германию вызвало перепалку в социальной сети Х между главами МИД Польши и Венгрии Петером Сийярто и Радославом Сикорским.

Сийрято назвал подобное решение «скандальным», поскольку оно создает «опасный прецедент» в Европе. По его словам, Польша демонстрирует, что «если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать». Таким образом Варшава легитимизирует террористические атаки, указал глава МИД Венгрии.

«Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну. Это называется самооборона», — ответил Сикорский.

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство его страны против выдачи Германии Журавлева, но решение останется за судом. Туск добавил, что Польша и он лично всегда выступали против строительства «Северного потока — 2».

За день до этого сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

Ранее в польском парламенте произошел конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках».

