Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild назвал возвращение всеобщей воинской повинности в стране сдерживающим сигналом для России.

«Если мы снова призовем на военную службу всех мужчин определенного года и соберем данные обо всех годных к военной службе, это будет замечено и в России. Другими словами: это тоже сдерживающий фактор!» — заявил Писториус.

27 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

Позже Berliner Zeitung со ссылкой на собственный опрос писал, что немецкие федеральные чиновники не готовы отправлять своих детей на военную службу в бундесвер и, при необходимости, на войну с Россией. Как сообщает BZ, опрос, проведенный среди всех членов федерального правительства, показал, что «мало кто готов взять на себя обязательства».

Ранее правительство ФРГ приняло законопроект о новой модели военной службы в стране.