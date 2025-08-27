В Германии приняли законопроект о новой модели военной службы

Правительство Германии приняло законопроект о новой модели военной службы в стране. Об этом сообщило агентство DPA.

Законопроект предлагает создать в Германии добровольную службу по шведской модели. В Швеции все выпускники школ проходят медицинское освидетельствование, но лишь часть из них отправляются на действительную службу. Документ также включает обязательные требования, такие как повторное освидетельствование призывников и заполнение заявления о готовности служить мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут отправляться на службу добровольно.

Власти хотят сделать службу в армии более привлекательной. Они планируют увеличить жалованье, оплатить новобранцам некоторые услуги, например, получение водительских прав, расширить возможности для профессионального роста и повышения квалификации, а также облегчить доступ к языковым курсам и спортивным объектам. Тем, кто решит продолжить службу, будут положены дополнительные выплаты.

В законопроекте также прописаны условия, при которых могут вернуться к всеобщей воинской обязанности. Это возможно в случае ухудшения безопасности или нехватки добровольцев для защиты страны и выполнения задач в НАТО.

23 августа агентство Bloomberg сообщало, что власти Германии приблизились к возобновлению системы обязательного призыва на военную службу. По данным журналистов, есть вероятность, что в январе вступит в силу новый закон, который предоставит правительству право вводить призыв на военную службу в случае, если не будут достигнуты целевые показатели по набору добровольцев, а также при условии согласия парламента.

Ранее в Германии заявили об угрозах со стороны Москвы и призвали усиливать бундесвер.