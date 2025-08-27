На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МО ФРГ объяснил необходимость роста числа военных угрозами от России

Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. Его цитирует британская газета The Guardian.

Он подчеркнул, что число военнослужащих растет, но необходимо делать больше, в том числе в вопросе привлечения резервистов. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

«Нам нужны не только хорошо оснащенные вооруженные силы – мы работаем над этим уже два с половиной года и не собираемся останавливаться. Но нам также нужен бундесвер с сильным личным составом. Только тогда сдерживание в отношении России в целом будет действительно убедительным», — сказал Писториус.

До этого правительство Германии приняло законопроект о новой модели военной службы в стране.

Законопроект предлагает создать в Германии добровольную службу по шведской модели. В Швеции все выпускники школ проходят медицинское освидетельствование, но лишь часть из них отправляются на действительную службу. Документ также включает обязательные требования, такие как повторное освидетельствование призывников и заполнение заявления о готовности служить мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут отправляться на службу добровольно.

Ранее в Германии заявили об угрозах со стороны Москвы и призвали усиливать бундесвер.

