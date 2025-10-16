Немецкие чиновники отказались отправлять детей «на войну против России»

Немецкие федеральные министры не готовы отправлять своих детей на военную службу в бундесвер и, при необходимости, на войну с Россией. Об этом пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на собственный опрос.

В материале отмечается, что на фоне дискуссии о возвращении воинской повинности в Германии федеральные министры с «поразительной неохотой» реагируют на вопрос о том, готовы ли они отправить своих детей в бундесвер, «а если понадобится, то и на войну против России.

Как пишет Berliner Zeitung, опрос, проведенный среди всех членов федерального правительства, показал, что «мало кто готов взять на себя обязательства».

«Большинство пресс-служб ссылаются на известные интервью, текущие законодательные разбирательства или просят с пониманием отнестись к тому, что это частное дело», — говорится в тексте.

27 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности и якобы «агрессивное» поведение России. По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых показателей, в частности повышение зарплаты, чтобы «повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением».

Ранее правительство ФРГ приняло законопроект о новой модели военной службы в стране.