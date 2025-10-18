На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии оценили выгоду Орбана от саммита РФ и США в Будапеште

Spiegel: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет политической победой Орбана
Jacob King/Pool Photo/AP

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может стать политическим успехом для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Пока неизвестно, когда именно состоится саммит, однако выбор Венгрии в качестве места его проведения уже можно считать дипломатической победой Орбана, которая укрепит его авторитет на международной арене и повысит рейтинг внутри страны, отмечается в статье.

Журналисты напомнили, что венгерский премьер возглавляет в Европе группу государств, выступающих против военной помощи Украине. Издание считает, что положительный эффект ощутят и другие европейские политики, выступающие за диалог с Россией, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, представителей правых сил Чехии, партию «Альтернатива для Германии» и немецкого политика Сару Вагенкнехт.

Тем временем остальные европейские страны воспринимают предстоящий саммит негативно. Так, эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс назвал встречу недружественным актом по отношению к государствам, открыто поддерживающим Украину.

Саммит России и США в Будапеште станет политическим кошмаром для Евросоюза, утверждает El País. В Брюсселе назвали предстоящую встречу Путина с Трампом «пренебрежением Европой». По мнению ЕС, компанию им должен составить финский лидер Александр Стубб. Принимающая сторона считает, что саммит позволит добиться мира на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.

