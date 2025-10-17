В МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «дадут отмашку» в Брюсселе или Лондоне на использование провокаций в отношении России, если Дональда Трампа не удастся «перетянуть» на свою сторону в ходе встречи в Белом Доме. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя возможные попытки Киева сорвать грядущую встречу президентов России и США в Венгрии.

«Вероятность использования этих методов или инструментария зависит в первую очередь от двух факторов: первое — это итоги встречи Зеленского с Трампом, но в этом смысле главное, как на эти переговоры отреагируют в Лондоне и в Брюсселе. Если там решат, что они теряют возможность перетянуть Трампа на свою сторону, то они вполне готовы будут дать отмашку Зеленскому идти ва-банк и использовать любые террористические или провокационные методы. И второе — это временной фактор: сколько времени будет готовиться проведение встречи или переговоров», — заявил дипломат.

Мирошник считает, что Зеленский будет использовать любые средства, чтобы сорвать мирные инициативы.

«Мы прекрасно понимаем, что для Зеленского не существует ни моральных, ни правовых ограничений, которые не позволяли бы ему использовать весь арсенал методов для создания негативного информационного фона к проводимым или готовящимся мирным переговорам. Если [саммит в Будапеште будет организован] очень быстро, то меньше вероятности на то, чтобы подготовить значимые теракты или провокации, потому что на них тоже нужно время. Других сдерживающих факторов на сегодняшний день для государства-беспредельщика, наверное, не существует», — сказал он.

В квартальном докладе дипломата Мирошника за июль-сентябрь 2025 года указано, что один из пиков «террористической активности» ВСУ пришелся на саммит России и США в Анкоридже на Аляске. Вооруженные формирования Украины, как говорится в отчете, троекратно усилили атаки на гражданскую инфраструктуру в России.

О том, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в течение ближайших двух недель в Венгрии, стало известно 16 октября. Оба лидера провели телефонный разговор, в котором обсуждалось украинское урегулирование. Стороны договорились о предварительной встрече на уровне министров, затем – на уровне глав государств. Отмечается, что страны выбрали Венгрию.

