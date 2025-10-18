«Политический кошмар»: почему ЕС шокирован предстоящей встречей Путина и Трампа

Тени президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

El País: источники в ЕС назвали кошмаром саммит России и США в Будапеште

Саммит России и США в Будапеште станет политическим кошмаром для Евросоюза, утверждает El País. В Брюсселе назвали предстоящую встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом «пренебрежением Европой». По мнению ЕС, компанию им должен стать финский лидер Александр Стубб. Принимающая сторона считает, что саммит позволит добиться мира на Украине. Тем временем маршрут авиаперелета Путина в столицу Венгрии еще не определен.

Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште станет политическим кошмаром для Евросоюза, пишет испанское издание El País со ссылкой на чиновников ЕС.

«Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса...

В частном порядке несколько источников говорят о «политическом кошмаре» для союза»,

— говорится в публикации.

Издание отмечает, что проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой» и ставит остальных лидеров ЕС и НАТО в неловкое и постыдное положение, а также «усугубляет разногласия внутри ЕС насчет Кремля». Кроме того, саммит «может оказать огромную услугу» венгерскому премьер-министру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в 2026 году.

17 октября Трамп заявил, что саммит президентов России и США в Будапеште будет двусторонним, но «Зеленский будет на связи». При этом он выразил мнение, что необходима трехсторонняя встреча, на которой Вашингтон возьмет на себя роль посредника.

Тем временем в Брюсселе предлагают, чтобы президент Финляндии Александр Стубб «каким-то образом» присутствовал на этом саммите, поскольку он был «ключевой фигурой на переговорах в Белом доме», выяснило агентство Bloomberg.

«Твоя мама»: пресс-секретарь Белого дома грубо ответила журналисту на вопрос о Будапеште Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт резко ответила журналисту издания HuffPost, который решил... 17 октября 23:28

Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште в ходе телефонного разговора 16 октября. В тот же день главы МИД России Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону подготовку мероприятий российско-американского диалога, а также «условились о продолжении плотного взаимодействия».

«Продуктивный звонок». Путин и Трамп обсудили Украину и договорились о встрече в Будапеште Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Президент США... 17 октября 11:26

Накануне Орбан в беседе с Путиным выразил готовность обеспечить условия для организации саммита. Мероприятие может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщили в Кремле. Перед этим должны пройти переговоры Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, но дата пока не назначена.

Как Путин попадет в Будапешт?

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что маршрут визита Путина в Венгрию еще не определен. Но сейчас есть два варианта перелета, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Первый из них: Россия — Белоруссия — Польша — Словакия — Венгрия.

«Сложности могут возникнуть только с Польшей.

Но Варшава в последнее время демонстрирует такую усталость от украинцев, что ради скорейшего мира вполне может пропустить борт российского президента», — отметил Юнашев в Telegram-канале.

Второй маршрут: Россия — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия. Журналист кремлевского пула подчеркнул, что в этом варианте сложность может представлять только Болгария, но «ей не свойственна самостоятельность». Однако договоренности с соседними странами на себя может взять на себя турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которому «хочется хотя бы постоять рядом с мирным процессом», добавил Юнашев.

«Болезненный удар» для Европы. Как Запад отреагировал на разговор Путина и Трампа Грядущая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина станет болезненным ударом... 17 октября 11:25

По мнению генерал-майора Владимира Попова, наиболее безопасным путем для самолета Путина будет пролет над проливами Босфор и Дарданеллы .

«Затем самолет уходит на Средиземное море, где нейтральные воды, огибает Грецию и идет на запад, где бывшие югославские республики и Албания. Там борт выходит через Австрию в Венгрию», — сказал он в беседе с aif.ru.

Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что еще рано говорить с европейскими странами насчет возможности пролета в их воздушном пространстве правительственных самолетов России.

Накануне Трамп обратил внимание, что Венгрия — «безопасная страна» , лидер которой нравится как Москве, так и Вашингтону. Путин сможет беспрепятственно прибыть в Будапешт, заверил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппе уточнила, что санкции ЕС против Путина и Лаврова не предусматривают запрет на поездки на территорию Евросоюза.

Чего ждать от саммита?

Оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште работает с 16 октября, заявил Орбан. По его мнению, встреча Путина и Трампа позволит достичь мира на Украине.

«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — написал он в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Венгрия готова продолжать миротворческие усилия несмотря на то, что «Брюссель изолировал себя» от мирного процесса , подчеркнул политик. По его мнению, путь к миру — это сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо стигматизации.

В МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии Президенту Украины Владимиру Зеленскому «дадут отмашку» в Брюсселе или Лондоне на использование... 17 октября 16:12

Кроме того, Орбан выразил мнение в эфире местного телевидения, что Европа должна разговаривать с российской стороной, чтобы не «сидеть на шее у американцев».

17 октября Трамп выразил надежду, что российско-украинский конфликт может завершиться до его встречи с главой КНР Си Цзиньпином, которая ожидается на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.