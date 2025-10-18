«Политический кошмар»: почему ЕС шокирован предстоящей встречей Путина и Трампа

Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште станет политическим кошмаром для Евросоюза, пишет испанское издание El País со ссылкой на чиновников ЕС.
«Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса...
В частном порядке несколько источников говорят о «политическом кошмаре» для союза»,
— говорится в публикации.
Издание отмечает, что проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой» и ставит остальных лидеров ЕС и НАТО в неловкое и постыдное положение, а также «усугубляет разногласия внутри ЕС насчет Кремля». Кроме того, саммит «может оказать огромную услугу» венгерскому премьер-министру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в 2026 году.
17 октября Трамп заявил, что саммит президентов России и США в Будапеште будет двусторонним, но «Зеленский будет на связи». При этом он выразил мнение, что необходима трехсторонняя встреча, на которой Вашингтон возьмет на себя роль посредника.
Тем временем в Брюсселе предлагают, чтобы президент Финляндии Александр Стубб «каким-то образом» присутствовал на этом саммите, поскольку он был «ключевой фигурой на переговорах в Белом доме», выяснило агентство Bloomberg.
Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште в ходе телефонного разговора 16 октября. В тот же день главы МИД России Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону подготовку мероприятий российско-американского диалога, а также «условились о продолжении плотного взаимодействия».
Накануне Орбан в беседе с Путиным выразил готовность обеспечить условия для организации саммита. Мероприятие может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщили в Кремле. Перед этим должны пройти переговоры Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, но дата пока не назначена.
Как Путин попадет в Будапешт?
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что маршрут визита Путина в Венгрию еще не определен. Но сейчас есть два варианта перелета, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Первый из них: Россия — Белоруссия — Польша — Словакия — Венгрия.
«Сложности могут возникнуть только с Польшей.
Но Варшава в последнее время демонстрирует такую усталость от украинцев, что ради скорейшего мира вполне может пропустить борт российского президента», — отметил Юнашев в Telegram-канале.
Второй маршрут: Россия — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия. Журналист кремлевского пула подчеркнул, что в этом варианте сложность может представлять только Болгария, но «ей не свойственна самостоятельность». Однако договоренности с соседними странами на себя может взять на себя турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которому «хочется хотя бы постоять рядом с мирным процессом», добавил Юнашев.
По мнению генерал-майора Владимира Попова, наиболее безопасным путем для самолета Путина будет пролет над проливами Босфор и Дарданеллы.
«Затем самолет уходит на Средиземное море, где нейтральные воды, огибает Грецию и идет на запад, где бывшие югославские республики и Албания. Там борт выходит через Австрию в Венгрию», — сказал он в беседе с aif.ru.
Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что еще рано говорить с европейскими странами насчет возможности пролета в их воздушном пространстве правительственных самолетов России.
Накануне Трамп обратил внимание, что Венгрия — «безопасная страна», лидер которой нравится как Москве, так и Вашингтону. Путин сможет беспрепятственно прибыть в Будапешт, заверил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппе уточнила, что санкции ЕС против Путина и Лаврова не предусматривают запрет на поездки на территорию Евросоюза.
Чего ждать от саммита?
Оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште работает с 16 октября, заявил Орбан. По его мнению, встреча Путина и Трампа позволит достичь мира на Украине.
«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — написал он в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Венгрия готова продолжать миротворческие усилия несмотря на то, что «Брюссель изолировал себя» от мирного процесса, подчеркнул политик. По его мнению, путь к миру — это сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо стигматизации.
Кроме того, Орбан выразил мнение в эфире местного телевидения, что Европа должна разговаривать с российской стороной, чтобы не «сидеть на шее у американцев».
17 октября Трамп выразил надежду, что российско-украинский конфликт может завершиться до его встречи с главой КНР Си Цзиньпином, которая ожидается на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.