Жители Аляски считают, что тоннель в Россию будет востребован

Местные жители на Аляске считают, что тоннель между Чукоткой и штатом может быть востребован. Об этом aif.ru заявил Илья Логинов, проживающий в городе Анкоридж.

«Если тоннель будет построен, то и востребован он, конечно, тоже будет. Вопрос только насколько сильно», — подчеркнул он.

По словам местного жителя, общее отношение к проекту среди жителей штата «скорее положительное».

Глава РФПИ и российский переговорщик с США Кирилл Дмитриев опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем после убийства Джона Кеннеди. Рисунок он сопроводил припиской: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно». Теперь об этом проекте говорят как о «тоннеле Путина–Трампа». О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

