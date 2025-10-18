Трамп выступил с новым вариантом решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп предлагает России и Украине заморозить линию фронта в нынешнем положении в качестве возможного варианта решения конфликта. Об этом сообщает портал Axios.

«Во время встречи Трамп проинформировал (украинского лидера Владимира. – «Газета.Ru») Зеленского о телефонном разговоре с Путиным в четверг. Он подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении заключается в том, чтобы война закончилась с сохранением линии фронта на месте — предложение, которое Украине трудно принять», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Axios, Трамп намекнул на эту позицию в своем посте в социальной сети Truth после встречи. Описав встречу как «интересную» и «сердечную», он отметил, что сказал и Зеленскому, и Путину, что пришло время «остановиться на достигнутом».

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

