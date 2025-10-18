В офисе Трампа готовят встречу с Ким Чен Ыном

CNN: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном во время визита в Азию

В администрации президента США Дональда Трампа готовят встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита главы Белого дома в Азию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальные лица пока не провели серьезного логистического планирования, необходимого для организации встречи, указав на то, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, которые Трамп иногда поддерживал в течение своего первого срока. Первоначальный запрос Трампа к северокорейскому лидеру в начале этого года остался без ответа, рассказал источник.

В материале сказано, что личный интерес Трампа к возможной встрече с Ким Чен Ыном изначально возник после того, как в августе президент США принял в Белом доме главу Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. Во время их встречи южнокорейский лидер пригласил Трампа посетить встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

1 октября агентство «Рёнхап» со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщило, что Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном.

По информации издания, в Вашингтоне впервые заявили, что глава Белого дома не требует выполнения каких-либо предварительных условий для возможного диалога. Южнокорейские чиновники не исключили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться во время саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу, намеченного на 31 октября — 1 ноября. СМИ при этом допускают, что президент США может вновь встретиться с северокорейским лидером на границе Республики Корея и КНДР, как это было в 2019 году.

Ранее в Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала.