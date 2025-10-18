На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией

Эррол Маск назвал ЕС гнусной организацией, которая не должна существовать
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

ЕС является «гнусной организацие», которая вовсе не должна существовать. Об этом РИА Новости заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол.

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией», — подчеркнул он.

По оценке Эррола, у Евросоюза в нынешних условиях нет реальной власти.

До этого Эррол Маск сообщил Telegram-каналу Shot о планах посетить Казань 19 октября. Это будет второй российский город, в котором планирует побывать отец американского предпринимателя.

По словам Маска-старшего, Казань привлекала его местными университетами и развитием искусственного интеллекта. Эррол Маск также рассказал Telegram-каналу, что его сын, Илон, возможно, в ближайшее время приедет в Россию.

11 августа Эррол Маск заявил, что не поддерживает идею сына о колонизации Марса. В современных условиях полеты на Марс не целесообразны, считает Эррол. Тем не менее, он подчеркнул важность развития космических путешествий, поскольку это позволит человечеству стать «космической расой». Эррол Маск также выразил уверенность в том, что люди не одни во Вселенной, и существуют другие цивилизации.

Ранее отец Маска отметил красоту русских женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами