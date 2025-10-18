ЕС является «гнусной организацие», которая вовсе не должна существовать. Об этом РИА Новости заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол.

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией», — подчеркнул он.

По оценке Эррола, у Евросоюза в нынешних условиях нет реальной власти.

До этого Эррол Маск сообщил Telegram-каналу Shot о планах посетить Казань 19 октября. Это будет второй российский город, в котором планирует побывать отец американского предпринимателя.

По словам Маска-старшего, Казань привлекала его местными университетами и развитием искусственного интеллекта. Эррол Маск также рассказал Telegram-каналу, что его сын, Илон, возможно, в ближайшее время приедет в Россию.

11 августа Эррол Маск заявил, что не поддерживает идею сына о колонизации Марса. В современных условиях полеты на Марс не целесообразны, считает Эррол. Тем не менее, он подчеркнул важность развития космических путешествий, поскольку это позволит человечеству стать «космической расой». Эррол Маск также выразил уверенность в том, что люди не одни во Вселенной, и существуют другие цивилизации.

Ранее отец Маска отметил красоту русских женщин.