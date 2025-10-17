На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался о роли «Томагавков» в украинском конфликте

Трамп выразил надежду на разрешение конфликта на Украине без ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне выразил надежду на то, что для разрешения конфликта на Украине не понадобятся ракеты Tomahawk. Трансляцию встречи двух лидеров ведет телеканал Fox News.

Трамп признал, что нанесение ударов вглубь России приведет к эскалации конфликта, однако подтвердил планы обсудить поставки этих ракет Украине с Зеленским.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

Предполагается, что Зеленский рассчитывает добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Хегсет назвал формулу поставок оружия Украине.

Переговоры о мире на Украине
