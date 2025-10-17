На Западе усомнились, что Трамп одобрит продажу Tomahawk странам НАТО

FT: Трамп отсрочит решение по Tomahawk до встречи с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву», — отмечается в статье.

Вероятно, Трамп отсрочит решение по Tomahawk до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

17 октября председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что вопрос о передаче Украине Tomahawk пока что поставлен на паузу.

В пятницу телеканал CNN назвал вчерашний разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала о том, что американский лидер после разговора с российским коллегой отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Ранее в США назвали нулевыми шансы Киева получить Tomahawk после разговора Путина и Трампа.