Шеф Пентагона назвал формулу поставок оружия Украине

Шеф Пентагона Хегсет: Европа платит, США предоставляют, НАТО поставляет Киеву
Alex Brandon/AP

Западная формула поставок оружия Украине выглядит следующим образом: Европа платит, США предоставляют, НАТО поставляет. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает агентство Bloomberg.

Хегсет, как отмечает агентство, поддержал дальнейшую работу инициативы «Список приоритетных потребностей Украины» и призвал все страны альянса внести свой вклад в усилия по вооружению Киева, заявив, что «безбилетников быть не должно».

Шеф Пентагона 15 октября также заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут ввести дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не удастся урегулировать в ближайшее время.

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шеф Пентагона анонсировал увеличение «огневой мощи» Украины.

Переговоры о мире на Украине
