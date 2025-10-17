На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финский политик связал переговоры Путина и Трампа со скорым окончанием СВО

Политик Мема: встреча Путина и Трампа говорит о завершении украинского конфликта
Kevin Lamarque/Reuters

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине. Об этом заявил финский представитель национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

«Шоу для поджигателей войны скоро закончится...», — заявил он, комментируя готовность лидеров стран провести переговоры в Будапеште.

До этого телеканал CNN назвал разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

16 октября состоялась беседа между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Ранее Нарышкин рассказал, как РФ отреагирует на возможную отправку Tomahawk на Украину.

