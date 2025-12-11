Более 3 тысяч мигрантов-нарушителей поймали в Петербурге и ЛО во время рейда

В Петербурге и ЛО во время рейда поймали более 3 тысяч мигрантов-нарушителей

В Петербурге и Ленинградской области во время рейдов поймали тысячи мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Объединенными силами ГИБДД, миграционной и экономической полиции в регионах провели рейд. В ходе мероприятий стражи порядка проконтролировали соблюдение правил дорожного движения курьерами и выявили нарушения миграционного законодательства.

В результате правоохранители составили более 1,2 тысячи протоколов за нарушение ПДД и изъяли 453 электровелосипеда и скутера. За нарушение миграционного законодательства оформлено почти 3,3 тысячи протоколов. Также 505 мигрантов поместили в центры временного содержания для решения вопроса об их выдворении из страны. Возбуждено 15 уголовных дел, из них 11 — за попытку дачи взятки полицейским и 4 — за использование фальшивых документов.

Кроме того, после проверки 20 складов на 231 сотрудника составили протоколы за миграционные нарушения. Руководителей двух компаний привлекли к административной ответственности за то, что они незаконно использовали труд иностранцев.

