Российский подросток притворился террористом и угодил под суд

В Стерлитамаке 17-летний подросток пойдет под суд за сообщение о бомбе в ТЦ

Подростку из Стерлитамака грозит реальный срок за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает МВД республики.

Недавно в дежурную часть позвонил неизвестный и заявил о заложенной в одном из городских торговых центров бомбе, потребовав деньги.

На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов с собаками, но никаких подозрительных предметов не нашли. В ходе расследования полицейские установили личность звонящего. Им оказался 17-летний подросток, уже состоящий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

До этого в Якутии задержали студента за пропаганду терроризма. Он публиковал в соцсетях посты о деятельности неонацистской группировки по совершению массовых преступлений, оправдывающие совершаемые радикалами злодеяния. Помимо этого, молодой человек изучал инструкции «по изготовлению средств террора». В его отношении также возбудили уголовное дело.

Ранее в Анапе туристка решила проверить работу спецслужб и заявила о бомбе в своем рюкзаке.