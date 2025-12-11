Жителя Орловской области приговорили за призывы к предательству

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Орловской области, признав его виновным в публикациях, содержавших призывы к переходу российских военных на сторону противника, а также в размещении видеороликов с пропагандой и оправданием терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Следствие установило, что 22-летний житель Орловской области, будучи в Подмосковье, действовал в интересах организации, признанной в России террористической. Он размещал в сети публикации, в которых призывал российских военнослужащих переходить на сторону ВСУ и передавать сведения о численности и дислокации подразделений в зоне специальной военной операции.

Также в ходе совместных оперативных мероприятий ФСБ по Орловской области и Московскому региону было выявлено, что фигурант распространял в своем Telegram-канале материалы, оправдывавшие причастных к терактам и продвигавшие идеи терроризма.

В итоге мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ: по пункту «в» части 2 статьи 280.4 — за публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства, и по части 2 статьи 205.2 — за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил молодому человеку 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-ресурсов, в течение 2,5 лет.

Ранее у Хакасии мужчину осудили за финансирование террористической организации.