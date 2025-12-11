На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина задержания российского археолога в Польше

РИА: раскопки в Крыму стали основой для обвинений Бутягина
Сергей Фадеичев/ТАСС

Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин был объявлен правоохранительными органами Украины в розыск за проведение археологических раскопок в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные розыскной базы правоохранительных органов.

Утверждается, что Бутягин обвиняется по ч. 4 ст. 298 УК Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Преступление, в совершении которого обвиняется ученый, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

11 декабря радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина.

В публикации говорится, что ученого задержали на прошлой неделе на пути из Нидерландов на Балканы. Бутягин проводит серию лекций в Европе. В ходе задержания мужчина отказался давать показания в прокуратуре.

Варшавский суд решил арестовать археолога на 40 дней. На данный момент ожидается формальный запрос Украины на его экстрадицию.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание российского ученого в Польше.

